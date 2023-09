Horror-Start und Kabinen-Zoff: Man United versinkt vor CL-Duell beim FC Bayern im Chaos!

Manchester (England) - Die Saison in der englischen Premier League ist noch keine zwei Monate alt, da scheinen die Nerven bei Manchester United schon komplett blank zu liegen. Nach dem jüngsten Rückschlag sollen sich jetzt gleich vier Spieler des Rekordmeisters in die Haare gekriegt haben.

Spielmacher Bruno Fernandes (29, l.) soll mit seinen Teamkameraden aneinandergeraten sein. © CANDICE WARD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, kam es in der Kabine der "Red Devils" nach der 1:3-Pleite am Samstag gegen Brighton & Hove Albion zu einer heftigen Auseinandersetzung.

Demnach soll Kapitän Bruno Fernandes (29) seinem Kollegen Scott McTominay (26) infolge der dritten Niederlage aus den letzten vier Liga-Partien nachdrücklich die Meinung gegeigt haben, außerdem hätten sich die Innenverteidiger Lisandro Martínez (25) und Victor Lindelöf (29) in den Streit eingemischt.

Coach Erik ten Hag (53) habe mit der Schlichtung des Disputs alle Hände voll zu tun gehabt, letztendlich sei es aber nicht zu folgenschweren Handgreiflichkeiten gekommen.

Am Mittwoch (21 Uhr) wartet mit dem FC Bayern München in der Champions League nun der nächste Härtetest, allerdings dürfte sich die Angst an der Säbener Straße ob dieser Meldung in Grenzen halten.

Auch wenn es sich auf dem Papier um den wohl schwersten Gruppengegner handelt, hätte der deutsche Rekordmeister sein englisches Pendant kaum zu einem besseren Zeitpunkt erwischen können.