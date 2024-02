Jérôme Boateng hat einen neuen Klub, doch der kassiert sofort Gegenwind!

Salerno (Italien) - Über ein halbes Jahr war er auf der Suche, jetzt hat Jérôme Boateng (35) wieder einen neuen Verein! Der Weltmeister von 2014 wird zumindest bis zum Sommer bei der US Salernitana kicken. Geräuschlos ging die Vorstellung für den Tabellenletzten der italienischen Serie A allerdings nicht vonstatten.

Zuletzt stand Jérôme Boateng (35) im Juni 2023 für Olympique Lyon auf dem Rasen. © AFP/Glyn Kirk

Am Freitag gab der Klub aus Kampanien die Verpflichtung des Innenverteidigers offiziell bekannt, bereits in den vergangenen Tagen hatte sich der Wechsel angedeutet.

Damit tritt der gebürtige Berliner in die Fußstapfen eines anderen Ex-Bayern-Stars. Franck Ribery (40) ging nach seinem Abschied beim deutschen Rekordmeister einen ganz ähnlichen Weg und heuerte nach einem Abstecher bei Florenz in Salerno an.

Der Franzose ist in der süditalienischen Hafenstadt mittlerweile als Techniktrainer aktiv und soll auch beim Transfer seines früheren Teamkollegen die Finger im Spiel gehabt haben.

Boateng verließ den FCB bereits 2021 und landete zunächst bei Olympique Lyon, wo er aber nach und nach aufs Abstellgleis geriet und seinen auslaufenden Kontrakt schließlich nicht verlängerte.

Anschließend wäre der 35-Jährige beinahe wieder in München gelandet, doch die Bayern nahmen trotz Probetrainings letztlich Abstand von einer Verpflichtung.

Damit hat sich der deutsche Serienmeister vermutlich auch einigen Ärger erspart. Schon nach Aufkommen der Rückkehr-Gerüchte war es vereinzelt zu Fan-Protesten gegen ein Engagement gekommen.