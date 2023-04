Geht es jetzt doch ganz schnell? Nagelsmann soll schon mit Chelsea verhandeln!

London - Kehrtwende bei Julian Nagelsmann (35)? Eigentlich wollte sich der deutsche Coach nach dem überraschenden Aus beim FC Bayern München eine Pause gönnen , doch nun befindet er sich offenbar bereits in Gesprächen über eine neue Anstellung.

Kehrt Julian Nagelsmann (35) früher als gedacht auf die Trainerbank zurück? © INA FASSBENDER / AFP

Wie Sky am Dienstagabend berichtete, verhandelt der beurlaubte Trainer derzeit mit dem FC Chelsea und wäre demnach sogar zu einer sofortigen Übernahme des dort vakanten Postens an der Seitenlinie bereit.

Die "Blues" aus Westlondon hatten sich erst am Sonntag von Graham Potter (47) - dem Nachfolger von Nagelsmanns FCB-Thronerben Thomas Tuchel (49) - getrennt.

Eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, da sich der Tabellenelfte der Premier League auch mit anderen Kandidaten unterhalte. Nagelsmann soll laut der Daily Mail aber die besten Chancen auf den Job haben.

Der 35-jährige Übungsleiter aus Landsberg am Lech war am 24. März von seinen Aufgaben beim deutschen Rekordmeister entbunden worden, sein Vertrag an der Isar läuft jedoch noch bis 2026.

Ob die Bayern im Falle eines Wechsels eine Ablöse verlangen würden, ließ Vorstandschef Oliver Kahn (53) am Wochenende im Rahmen der Fußball-Talkrunde "Sky90" noch offen.