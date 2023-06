Ein Weltstar sagt "Au revoir": Lionel Messi verlässt PSG nach zwei Jahren!

Paris - Als Lionel Messi (35) im Sommer 2021 unter Tränen vom FC Barcelona verabschiedet wurde, um nach 21 Jahren ein neues Kapitel bei Paris St. Germain aufzuschlagen, hielt die Fußballwelt den Atem an. Nur zwei Jahre später ist die Geschichte nun aber bereits wieder auserzählt.

Am Wochenende dreht Lionel Messi (35) seine letzte Runde für PSG. © Sven Hoppe/dpa

Wie PSG-Coach Christophe Galtier (56) auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Saisonfinale gegen Clermont Foot verkündete, ist der Abgang des dreifachen Weltfußballers und siebenfachen Ballon-d'Or-Gewinners beschlossene Sache. "La Pulga" wird am Samstag (21 Uhr) sein letztes Spiel für die Pariser bestreiten.

"Ich hatte das Privileg, den besten Spieler der Fußballgeschichte zu betreuen", so der Übungsleiter des schon feststehenden französischen Meisters. "Ich hoffe, er wird auf die bestmögliche Art und Weise empfangen."

Der Vertrag des Superstars an der Seine läuft aus. Im vergangenen Winter deutete zunächst vieles auf eine Verlängerung hin, allerdings führten die zähen Verhandlungen wohl zu keiner Einigung.

Dennoch habe sich Messi nach anfänglichen Startschwierigkeiten hervorragend eingefunden: "In der ersten Saison musste er sich anpassen, es war das erste Mal außerhalb Barcelonas. In diesem Jahr war er ein wichtiger Bestandteil, immer verfügbar in den Trainingswochen."

Die teilweise heftige Kritik, die im Laufe von zwei Jahren eigentlich ununterbrochen auf den argentinischen Rekordnationalspieler einprasselte, hält Galtier derweil für unberechtigt.