Nach PSG-Hammer und Real-Gerüchten: Kylian Mbappé redet Klartext!

Paris (Frankreich) - Seine Entscheidung schlug unterm Eiffelturm ein wie eine Bombe! Kylian Mbappé (24) hat Paris Saint-Germain in einem Brief mitgeteilt, dass er seinen 2024 auslaufenden Vertrag nicht per Option verlängern wird und damit den Startschuss für einen hitzigen Transfersommer gegeben. Nun bezog der Star-Angreifer persönlich Stellung.