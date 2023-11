Nach 13-tägiger Entführung: Luis Díaz wieder mit seinem Vater vereint

Kolumbien - Was für Emotionen! Luis Díaz (26), der Star von Jürgen Klopps (55) Liverpool , konnte seinen Vater endlich wieder in den Arm nehmen.

Luis Díaz (26) war während der Entführung in zwei der drei Spielen vom FC Liverpool trotzdem im Kader. (Archivbild) © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Nachdem der Vater von Luis Díaz, Luis Manuel Díaz, nach einer 13-tägigen Entführung voller Angst und Schrecken befreit werden konnte, wurden der Liverpool-Star und sein Vater wieder vereint.

Der 26-Jährige traf am Dienstag in Kolumbien im Trainingslager der kolumbianischen Nationalmannschaft ein, die sich auf zwei Spiele im südamerikanischen Qualifikationsturnier für die kommende WM in Mexiko, USA und Kanada vorbereitet.

Luis Díaz war während der Entführung, auch nachdem die Mutter schnell befreit werden konnte, auf Anraten von Sicherheitskräften in Liverpool geblieben.

Nun teilte der kolumbianische Fußballverband auf X (ehemals Twitter) die bewegenden Bilder des Wiedersehens mit seinem Vater.