Nach der Trennung von seiner Frau: DFB-Star verkündet große Neuigkeiten

Barcelona - Sportlich durchlebt DFB -Star Marc-André ter Stegen (33) die wohl schwierigste Phase seiner Karriere, dafür schwebt er privat auf Wolke sieben. Der Torwart wird zum dritten Mal Vater und erwartet nach der Trennung von seiner Frau Daniela mit seiner neuen Partnerin Ona Sellarès ein Kind.

Torhüter Marc-André ter Stegen (33) wird zum dritten Mal Vater und erwartet mit seiner neuen Freundin das erste gemeinsame Kind. © Daniel Karmann/dpa

Das gaben der Keeper vom FC Girona und die Spanierin am späten Donnerstagabend auf Instagram bekannt.

"Voller Liebe", lautete das kurze Statement der beiden, bei dem Ona Sellarès ein Ultraschallbild in die Kamera hielt. Dahinter sah man Marc-André ter Stegen und seine neue Flamme küssend auf dem Foto.

Die Glückwünsche ließen nicht lange auf sich warten, der DFB und sein Ex-Verein Borussia Mönchengladbach gehörten zu den ersten Gratulanten.

Vor fast exakt einem Jahr hatte der 33-Jährige auf Instagram die Trennung von seiner Frau und Jugendliebe Daniela bekannt gegeben. Das kam damals mehr als überraschend, denn erst im März 2024 hatten die beiden mit Tom (2) erneut Nachwuchs bekommen. Der gemeinsame Sohn Ben ist sechs Jahre alt. Beide Kinder kamen in Barcelona zur Welt.

Insgesamt 13 Jahren gingen der Torwart und Daniela gemeinsam durchs Leben, heirateten 2017 ebenfalls in der katalanischen Metropole. Im Sommer 2025 wurde die neue Liebe des Torhüters dann öffentlich.