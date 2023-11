Nationalteams spielen trotz Anpfiff einfach nicht los - Aktion hat ernsten Hintergrund!

Die polnischen Spieler solidarisierten sich zwar mit den Israelis, aber im Spiel ging es dann trotzdem zur Sache. © IMAGO / Newspix

Die U21-Nationalmannschaften Israels und Polens weigerten sich, die erste Minute ihres EM-Qualifikationsspiels zu spielen, nachdem die UEFA ein Schweigen vor dem Spiel abgelehnt hatte!



Die israelische Jugendmannschaft spielte am Freitagabend zum ersten Mal seit dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober und reiste dafür zum Stadion Miejski in Łódź (Polen), um gegen ihre polnischen Kollegen anzutreten.

Angesichts der vielen Todesopfer in den vergangenen sechs Wochen, die in die Tausende gingen, hoffte man, vor dem Anpfiff eine Schweigeminute zum Gedenken an die Verstorbenen halten zu können.

Die UEFA lehnte es jedoch ab, eine solche Aktion zu organisieren. Als Reaktion darauf solidarisierten sich die polnischen Stars mit ihren Gegnern, nachdem der nordmazedonische Schiedsrichter Jovan Kachevski das Spiel angepfiffen hatte.

Sie alle blieben die ersten 60 Sekunden des Spiels auf ihren Positionen. Der israelische Mittelfeldspieler Ethan Azoulay (21) hielt derweil den Ball still an seinen Füßen.

Auf X (ehemals Twitter) wurde dieser bewegende Moment geteilt.