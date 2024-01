Affäre beim Seitensprung geschwängert? Neymar will einen DNA-Test!

Das brasilianische Model Amanda Kimberlly soll im vierten Monat mit Neymars Baby schwanger sein. © Screenshot/Instagram/amand_akimberlly

Dabei soll sich die 29-Jährige sogar mit der Untreue des Superstars abgefunden und ihm Seitensprünge unter bestimmten Bedingungen im Rahmen einer kuriosen Vereinbarung zugestanden haben.

Eine davon habe beinhaltet, dass Neymar beim Vergnügen mit anderen Damen stets verhüten müsse. Selbst daran konnte sich der Edeltechniker aber offenbar nicht halten, schließlich wurde es Biancardi wohl doch zu bunt.

Derweil soll auch Kimberlly laut Journal de Brasília kürzlich ihre Beziehung zum Spielerberater Matheus Rivoredo nach fünf Jahren beendet haben.

Das Model erlangte in ihrer Heimat etwas Bekanntheit, als sie 2017 an der brasilianischen Version der MTV-Reality-Show "Are You the One?" teilnahm, bei der Singles ihren idealen Partner suchen.