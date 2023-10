Saudi-Kohle investiert: Ex-Bayern-Star Sadio Mané kauft Frankreich-Klub!

Bourges (Frankreich) - Vom FC Bayern München verabschiedete sich Sadio Mané (31) im Sommer nach nur einer Saison schon wieder, seitdem kickt er beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien, wo er bis zu 40 Millionen Euro im Jahr verdienen soll. Nun hat der Flügelflitzer sein üppiges Gehalt angelegt und einen Fußballverein in Frankreich gekauft.

Seit Sommer kickt Sadio Mané (31, r.) beim Al-Nassr FC in Saudi-Arabien, künftig wird er sich aber auch in Frankreich engagieren. © Fayez Nureldine / AFP

Mittelfristig möchte der berühmte Besitzer den Klub aus der vierten Liga zumindest in die zweitklassige Ligue 2 führen.

Im Moment belegt Bourges in der Championnat National 2 - Groupe B mit vier Zählern aus sieben Partien nur den vorletzten Platz, allerdings werde die laufende Spielzeit ohnehin als Übergangssaison gesehen.

Außerdem bringt Mané einen ehemaligen Kollegen als Unterstützung für die restlichen Begegnungen mit. Der Verein gab nämlich auch gleich die Verpflichtung des vereinslosen Stürmers Moussa Konaté (30) bekannt.

Der 32-fache senegalesische Nationalangreifer stand mehrmals gemeinsam mit dem langjährigen Liverpooler für die "Teranga-Löwen" auf dem Rasen und spielte darüber hinaus bereits für den FC Sion in der Schweiz, den CFC Genua in Italien und zuletzt für den georgischen Erstligisten Dinamo Batumi.

In Kürze werde Mané auch persönlich in Bourges aufschlagen, am Wochenende muss er mit Al-Nassr aber zunächst beim Al-Fayha FC antreten. In wettbewerbsübergreifend 14 Partien erzielte der Ex-Münchner in Saudi-Arabien bislang acht Treffer.