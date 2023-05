"Frauen gehören in die Küche": So geht Fußballerin Alisha Lehmann mit Hass-Kommentaren um!

Ganze 13,2 Millionen Menschen folgen Alisha Lehmann (24) mittlerweile auf Instagram. Dort gewährt die Profi-Spielerin auch Einblicke in ihr Privatleben. © Screenshot/Instagram/alishalehmann7

Erst vor wenigen Monaten überholte die Flügelspielerin von Aston Villa die lebende Tennis-Legende Roger Federer (41) in Sachen Followerzahlen auf Instagram und krönte sich so zur Social-Media-Queen der Schweiz.

Das Leben im Rampenlicht der sozialen Netzwerke lockt allerdings auch viele Online-Trolle an, die ihr Sätze à la "Frauen können nicht Fußball spielen, die gehören in die Küche" in die Kommentare schreiben, wie sie nun im Interview mit dem britischen TV-Sender Sky Sports erzählte.

An dumme Sprüche und verletzende Netz-Beiträge habe sich die aus dem ländlichen Tägertschi zwischen Thun und Bern stammende Edeltechnikerin längst gewöhnt, teilweise ziehe sie sogar Energie aus den unüberlegten Nachrichten: "Das ist natürlich nicht schön, weil wir jeden Tag so hart trainieren, aber es gibt mir noch mehr Kraft."

"Ehrlich gesagt ist es mir ziemlich egal. Ich lese sie einfach nicht und konzentriere mich auf die guten Kommentare", so Lehmann. Doch auch ihre Angehörigen haben einen Internetzugang.

"Es stört mich mehr für meine Familie, manchmal fühle ich mich schlecht, wenn meine Mutter mir Sachen schickt. Ich sage ihr dann: 'Lies das nicht, ich würde das nie lesen.'"