Wiedersehen der Streithähne? Hummels-Klub soll über Terzic nachdenken!

Rom (Italien) - Wiedersehen wider Willen? Am heutigen Mittwoch hat sich die AS Rom von ihrem Trainer Daniele De Rossi (41) getrennt. Der neue Klub von Mats Hummels (35) zieht als Nachfolger offenbar einen Kandidaten in Erwägung, der dem deutschen Ex-Nationalspieler nicht unbedingt gefallen dürfte.