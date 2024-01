"Wie eine Ewigkeit angefühlt": Zweitliga-Profi soll Tinder-Date vergewaltigt haben!

Newcastle upon Tyne (England) - Die schweren Vergewaltigungsvorwürfe gegen den englischen Fußballprofi Jack Diamond (23) verdichten sich. Vor Gericht hat die Anklage nun ein verstörendes Bild des besagten Zwischenfalles gezeichnet.

Jack Diamond (23, r.) stammt aus der Jugend des AFC Sunderland und stand 45 Mal für die erste Mannschaft auf dem Rasen. Bis zu seiner Suspendierung spielte er auf Leihbasis bei Lincoln City. © IMAGO / Pro Sports Images

Laut einem Bericht der BBC stritt der Flügelspieler des Zweitligisten AFC Sunderland die Anschuldigungen vor dem Newcastle Crown Court am Dienstag vehement ab, sah sich allerdings mit neuen Details konfrontiert.

Demnach soll er das mutmaßliche Opfer, das er auf der Dating-App Tinder kennengelernt hatte, bereits im Mai 2022 in seinem Haus im Ort Falstone vergewaltigt und sexuell genötigt haben.

Die Frau erklärte in einer der Jury während des Prozesses vorgespielten Aussage gegenüber der Polizei, dass sie zwar zugestimmt habe, mit ihm zu kuscheln, sich nach dem Übergriff allerdings "körperlich übergeben" wollte. Zudem habe sich der Angriff für sie "wie eine Ewigkeit angefühlt".

Wie Staatsanwalt David Povall darlegte, habe Diamond sich nicht mit dem bloßen Kuscheln zufriedengegeben und irgendwann "mehr gewollt". Daraufhin soll sich sein Date schließlich auf einzelne sexuelle Aktivitäten eingelassen haben.

Später sei sie jedoch aufgewacht, als der 23-jährige Fußballer sie "gestreichelt" habe, worauf sie ihn umgehend gebeten habe, das zu unterlassen.

"Sie sagte ihm, dass sie nicht in der Stimmung sei, aber er ließ nicht locker", so der Staatsanwalt weiter. In der Folge habe er die Frau unter wiederholten Protesten ihrerseits vergewaltigt.