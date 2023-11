Aufstand der Kleinen: Drei Regionalliga-Klubs entwickeln sich zum Favoritenschreck!

Luckenwalde/Berlin/Meuselwitz - 14 Spieltage der Regionalliga Nordost sind absolviert und so mancher Fan eines einst ruhmreichen Traditionsvereins dürfte sich in der Landespokalpause die Augen reiben. Denn statt Namen wie Lok Leipzig oder der Chemnitzer FC halten sich in der oberen Tabellenregion kleinere Klubs wie der FSV Luckenwalde, Viktoria Berlin oder der ZFC Meuselwitz auf.