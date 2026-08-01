Aufstiegsaspirant guckt in die Röhre: Heimspielstart fällt ins Wasser

Berlin - Spielabsage in der Regionalliga Nordost ! Der Heimspielauftakt der VSG Altglienicke gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC kann aufgrund heftiger Regenfälle nicht wie geplant um 14 Uhr angepfiffen werden.

Der Rasen in Fürstenwalde ist wegen der Regenfälle unbespielbar, Torsten Mattuschka und seine VSG Altglienicke müssen auf den Heimspielauftakt warten. © Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Matthias Koch/dpa

Das Feld in der Spree-Arena Fürstenwalde, wo der Aufstiegsanwärter diese Saison kickt, wurde von den nächtlich in Berlin und Brandenburg heruntergekommenen Wassermassen überflutet und ist aktuell nicht bespielbar.

Wie der Verein von Sportchef Torsten Mattuschka (45) in seiner WhatsApp-Community mitteilte, ist eine Platzsperre ausgesprochen und das Duell am 2. Spieltag abgesagt worden.

Das ist gleich aus zwei Gründen bitter für den Klub aus dem Südosten der Hauptstadt.

Zum einen wollte der ambitionierte Regionalligist seinen Heimspielauftakt mit dem Stadtderby zelebrieren und den ersten Dreier der Saison einfahren. Zum anderen hat Altglienicke erst vor wenigen Wochen einen neuen Top-Rasen für eine sechsstellige Summe in der Gastspielstätte verlegen lassen, der nun direkt in Mitleidenschaft gezogen werden dürfte.