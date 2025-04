Nächster Klub verliert im Saisonendspurt die Nerven: Auch dieser Verein schmeißt den Trainer raus

Lanig hatte das Amt erst am 21. September 2024 übernommen und einen Vertrag bis Ende Juni 2026 unterschrieben. Nun zieht der Klub aber vier Spieltage vor Saisonende die Reißleine und setzt den Coach nach 20 Spielen, in denen er neun Siege feierte, dreimal Unentschieden spielte und acht Niederlagen mit seinem Team einstecken musste, vor die Tür.

Der Regionalligist Würzburger Kickers teilte die Entscheidung am Donnerstag mit. "Diese Entscheidung wurde nach eingehenden Gesprächen zwischen dem Vorstand und der sportlichen Leitung in enger Abstimmung mit dem Aufsichtsrat der AG und dem Präsidium der Würzburger Kickers am Mittwochabend getroffen. Die Freistellung ist das Ergebnis der fehlenden sportlichen und allgemein bekannten Entwicklung der Kickers nach der Winterpause", heiß es auf der Homepage des Vereins .

Vor seinem Engagement bei den Kickers war der ehemalige Bundesliga-Profi (l.) als Experte bei MagentaSport tätig. © Imago / Jan Huebner

Lanig spielte in der Bundesliga für Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln und den VfB Stuttgart und wurde kurz vor seinem Karriereende 2015 mit APOEL Nikosia zyprischer Meister.

Vor seinem Engagement in Würzburg war er als Experte für MagentaSport in der 3. Liga aktiv. Für die verbleibenden vier Spiele wird Sportdirektor Sebastian Neumann als Interimstrainer fungieren.

Am Montag hatte eine wahre Welle auf dem Trainermarkt begonnen. Zunächst trat in der 3. Liga Saarbrückens Cheftrainer Rüdiger Ziehl (47) zurück, dann feuerte der 1. FC Kaiserslautern in der 2. Bundesliga völlig überraschend Cheftrainer Markus Anfang (50). Am Mittwoch erwischte es dann André Breitenreiter (51) bei Hannover 96 und der FC Schalke 04 gab die Trennung zum Saisonende von Coach Kees van Wonderen (56) bekannt.

Bereits kurz vor Ostern hatte der SC Paderborn mitgeteilt, dass die Wege vom Verein und Cheftrainer Lukas Kwasniok (43) sich zum Saisonende trennen.