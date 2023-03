Sachsenpokal-Auslosung: So lauten die Partien im Halbfinale

Denn der CFC (Regionalliga) kegelte am vergangenen Mittwoch Erzgebirge Aue (3. Liga) mit einem 3:0-Sieg aus dem Pokal . Dabei bekleckerte sich der FCE im Derby nicht unbedingt mit Ruhm, blieb in diesem Prestigeduell ohne echte Torchance.

Am Samstag folgten dann die beiden weiteren Halbfinalisten. Lok Leipzig (Regionalliga) gewann gegen den Oberligisten FC Grimma in Unterzahl 3:1 nach Verlängerung. Grimma sah lange Zeit wie der Sieger aus, als in der Nachspielzeit Loks Torwart Müller in den Sechzehner aufrückte und seine Leipziger nach einem Eckball in die Verlängerung köpfte (90.+4).

Der FC Oberlausitz Neugersdorf, ebenfalls Oberliga, gewann das Viertelfinale gegen den Landesligisten (7. Liga) SV Lipsia 1893 Eutritzsch mit 2:1. Sachsens ältester Fußballverein hätte in der Nachspielzeit sogar noch zum Ausgleich kommen können, doch Julius Nitzsche vergab einen Elfmeter.

Das große Finale im Wernesgrüner Sachsenpokal soll dann am Wochenende des 3./4. Juni stattfinden. Eine genaue Terminierung steht noch aus.

Erstmeldung 20.03 Uhr, zuletzt aktualisiert 21.03 Uhr.