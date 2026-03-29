Todes-Unglück in WM-Stadion: Betrunkener stürzt bei Testspiel von Tribüne

Mexiko-Stadt (Mexiko) - Nach knapp zwei Jahren Renovierungspause ist das altehrwürdige Aztekenstadion in Mexiko-Stadt wieder geöffnet. Das dort ausgetragene Testspiel der heimischen Nationalmannschaft gegen Portugal am Samstagabend (Ortszeit) wurde jedoch von einem tragischen Zwischenfall überschattet.

Die Ermittler stehen am Ort des Sturzes, um den Vorfall zu untersuchen. © IVAN CASTANEIRA / AFPTV / AFP

Noch vor Anpfiff der Partie sei nach Medienberichten ein betrunkener Fan aus dem VIP-Bereich in das Erdgeschoss gestürzt.

Die Polizei bestätigte das Unglück und erklärte, dass der Mann über die Außenbrüstung vom zweiten in den ersten Stock springen wollte.

Er erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass die ihm zur Hilfe geeilten Sanitäter vor Ort sein Leben nicht mehr retten konnten.