Transfer-Hammer bahnt sich an: 1. FC Köln kurz vor Verpflichtung dieses WM-Stars

Köln - Der 1. FC Köln bastelt weiter an seinem Kader für die nächste Bundesliga -Saison. Ein WM-Star soll wohl kurz vor der Unterschrift bei den Geißböcken stehen.

Gideon Mensah (27, r.) stand bis zum 30. Juni 2026 bei AJ Auxerre unter Vertrag, ist seitdem vereinslos. © Christophe Ena/AP/dpa

Nach Informationen von Sky Sport handelt es sich bei der Personalie um Gideon Mensah (27), der aktuell noch für Ghana bei der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko auf dem grünen Rasen steht.

Wie es von Seiten des Portals weiter heißt, seien die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten. Der 27-jährige Linksverteidiger stand bis zuletzt beim französischen Erstligisten AJ Auxerre unter Vertrag. Seit dem 1. Juli ist er vereinslos.

Mensah, der in alle drei Gruppenspielen Ghanas über 90 Minuten auf dem Platz stand und mit einer bärenstarken Leistung unter anderem dazu beitrug, dass die "Black Stars" gegen England einen Punkt erkämpfen konnten, ist in diesem Sommer demnach ablösefrei zu haben.

Perfekt ist der Deal aber noch nicht. Erst wenn die WM-Reise der Afrikaner beendet ist, sollen die Gespräche in die entscheidende Phase gehen. Am Samstag trifft Ghana im WM-Sechzehntelfinale auf Kolumbien.