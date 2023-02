1. FC Köln nach zwei Null-Nummern: Bei Überflieger Union Berlin kann was gehen!

Köln - Am kommenden Wochenende reist der 1. FC Köln zu Union Berlin . Dürfen sich die Kölner samt ihren Fans nach zuletzt ernüchternden 180 Minuten gegen die Eisernen ernsthafte Chancen ausrechnen?

Zuletzt traf der 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt - was folgte, waren zwei harmlose Auftritte. © Rolf Vennenbernd/dpa

Das 0:2 gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag war nur die spitze des Eisbergs - der FC hat ein Sturmproblem!

Vier Nullnummern aus den vergangenen fünf Partien. Das ist die ernüchternde Bilanz der Kölner nach dem überraschenden 1:1 beim FC Bayern München Ende Januar.

Lediglich gegen den amtierenden Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt traten die Kölner nach einer durchfahrenen ersten Halbzeit (0:0) wie ausgewechselt auf den Rasen und fertigten die Adler schließlich mit 3:0 ab.

Was folgte, waren zwei Pleiten in Serie - und was für welche. Der Heimpleite gegen die "Wölfe" ging ein noch ungefährlicheres 0:3 beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart voraus.

Jetzt also Union Berlin! Sind die Köpenicker nach ihrer deftigen 0:3-Niederlage in der Allianz Arena nun wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden und kommen für den FC gerade recht?