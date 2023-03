1. FC Köln hat massives Sturm-Problem! Startet Effzeh im Sommer die Angreifer-Jagd?

Köln - Der 1. FC Köln hat ein Sturm-Problem! Das offenbarte nicht nur das Remis an der Alten Försterei . Seit Wochen hadern die Geißböcke mit ihrem harmlosen Angriff... Folgt im Sommer die Transfer-Offensive?

Auch Trainer Steffen Baumgart (51) dürfte angesichts der harmlosen Auftritte langsam, aber sicher an seine Grenzen kommen. Gelingt den Kölnern gegen Bochum daher endlich mal wieder eine langersehnte Bude durch einen Stürmer?

Das blamable Resultat? Fünf von sieben Partien ohne eigenes Tor. Nicht nur bei Geschäftsführer Christian Keller (44) dürften die Sorgen und Erinnerungen an längst vergangene Treffer von Anthony Modeste (34) von Spiel zu Spiel größer werden.

Seitdem hadert der Effzeh Woche für Woche mit der Chancenverwertung und dem 0-Tore-Angriff. Weder Sargis Adamyan (29) und Davie Selke (28) noch eben Tigges konnten sich seitdem in die Torschützenliste eintragen.

Steffen Tigges (24), vor der Saison von Borussia Dortmund an den Rhein gewechselt, traf beim sensationellen 7:1 gegen Werder Bremen zwar doppelt, allerdings auch vorerst zum letzten Mal - und das am 21. Januar!

48 Tage liegen zwischen dem letzten Treffer eines FC-Angreifers und dem Spiel beim VfL Bochum am kommenden Freitag (20.30 Uhr).

Ein Bild aus längst vergangenen Tagen: Steffen Tigges (24) lässt sich nach seinem Doppelpack gegen Werder am 21. Januar gebührend feiern. © Rolf Vennenbernd/dpa

Hoffentlich! Aber wer soll sie schießen? Winter-Neuzugang Selke - kam von Hertha BSC - sammelte seit seinem Wechsel im Januar mehr Verletzungen als Tore.

Kollege Adamyan, einst von der TSG Hoffenheim gekommen, kommt auch nach fast einem Jahr in der Domstadt überhaupt nicht in die Pötte. Seine Bilanz von einem Tor und drei Vorlagen in 20 Spielen spricht Bände...

Die Geißböcke um Finanzboss Keller, Coach Baumgart und Co. wären also gut darin beraten, im Sommer kräftig nachzulegen und sich von einigen Stürmern zu trennen. Bekanntestes Opfer: Sebastian Andersson (31) - schon im vergangenen Sommer sollte der Schweden-Flop verkauft werden - ohne Erfolg.

So oder so: Der 1. FC Köln kann unmöglich mit dem aktuellen Sturm in die neue Saison gehen. Neue Kandidaten stehen ohnehin schon auf der Einkaufsliste. Sven Michel (32) von Union Berlin geistert ebenso durchs Geißbockheim wie Dawid Kownacki (24) von Fortuna Düsseldorf.