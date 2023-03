04.03.2023 07:26 FC Köln mit vier Änderungen gegen Union Berlin: Wen lässt Baumgart von der Leine?

Ab 15.30 Uhr rollt an der Alten Försterei der Ball! Mit vier Änderungen im Gepäck hat sich der Effzeh am Freitag auf den Weg in die Hauptstadt gemacht.

Von Maurice Hossinger

Köln - Ab 15.30 Uhr geht es für den 1. FC Köln bei Union Berlin an der Alten Försterei um die Wurst! Helfen sollen dabei auch vier Spieler, die in der Vorwoche beim 0:2 gegen den VfL Wolfsburg nicht im Kader standen. Das Duell bei den Eisernen ist für Steffen Baumgart (51) auch eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. © Uwe Anspach/dpa Mit breiter Brust dürfte die Truppe um FC-Coach Steffen Baumgart (51) eher nicht in die Hauptstadt gereist sein. Einem desaströsen 0:3 beim VfB Stuttgart folgte am vergangenen Spieltag ein harmloses 0:2 im RheinEnergieSTADION gegen den VfL Wolfsburg. Und am Samstag? Da soll alles anders werden! Denn anders als gegen die "Wölfe" aus der Autostadt sind mit Flügel-Öso Florian Kainz (30), dem "Köschen Cafu" Benno Schmitz und Denis Huseinbasic wieder drei Stammkräfte mit an Bord. Grund zur Freude hat auch Dimitrios Limnios (24). Der Grieche steht nach absolvierter Holland-Leihe und überstandenem Kreuzbandriss erstmals im 20er-Kader der Geißböcke. 1. FC Köln "Mucki unvergessen": FC Köln organisiert Gedächtnisspiel für Maurice Banach (†24) Für das Duell gegen die Eisernen könnte der Ex-Coach des SC Paderborn gleich dreifach in der Startelf rotieren. Lässt der 51-Jährige - zwischen 2002 und 2004 selbst für Union am Ball - mit Doppel-Sechs spielen, dürfte Eric Martel (20) zurück in die Anfangsformation rutschen. Kainz und Schmitz dürften nach ihrer Erkältung Mathias Olesen (21) und Kingsley Schindler (29) - verpasste ohnehin wegen einer Erkältung das Training unter der Woche - auf die Bank verdrängen. Auch Union Berlin kann nicht aus dem Vollen schöpfen Aber nicht nur beim Effzeh dürfte sich personell einiges tun. Auch die Unioner plagen sich hier und da mit Verletzungssorgen und Co. Neben András Schäfer (23) sind auch Jérôme Roussillon (30) und Niko Gießelmann (31) fraglich. Motivation gäbe es für den Effzeh allerdings genug! Die Geißböcke konnten noch nie in ihrer Vereinsgeschichte an der Alten Försterei gewinnen... Tabelle 1. Bundesliga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 Borussia Dortmund 23 47:28 49 2 FC Bayern München 22 64:21 46 3 1. FC Union Berlin 22 35:27 43 4 RB Leipzig 23 46:29 42 5 SC Freiburg 22 35:32 41 6 Eintracht Frankfurt 22 43:31 38 7 VfL Wolfsburg 22 40:29 33 8 1. FSV Mainz 05 22 37:34 32 9 SV Werder Bremen 22 34:41 30 10 Borussia Mönchengladbach 22 38:39 29 11 Bayer 04 Leverkusen 22 36:36 28 12 1. FC Köln 22 32:36 26 13 FC Augsburg 22 26:38 24 14 Hertha BSC 22 27:40 20 15 VfB Stuttgart 22 27:38 19 16 TSG 1899 Hoffenheim 22 29:41 19 17 VfL Bochum 1848 22 24:54 19 18 FC Schalke 04 22 16:42 16 Die Tabelle der Bundesliga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Deutscher Meister. Wer auf den Rängen 17 und 18 steht, steigt in die 2. Bundesliga ab. Der drittletzte Platz (Position 16) darf in der sogenannten Relegation um den Klassenerhalt spielen. Der Gegner ist der Drittplatzierte der 2. Bundesliga.

