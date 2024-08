Nach Torwartdiskussion: FC-Trainer Struber mit dieser Entscheidung

FC-Trainer Gerhard Struber hat eine Entscheidung gefällt, wer am Sonntag beim Pokal-Erstrundenduell in Sandhausen das Kölner Tor hüten wird.

Von Patrick Richter

Köln - Die Entscheidung in der nicht enden wollenden Torwart-Diskussion beim 1. FC Köln ist gefallen: Jonas Urbig (21) bleibt auch in der am Sonntag anstehenden DFB-Pokal-Partie beim SV Sandhausen (15.30 Uhr/Sky) zwischen den Pfosten. Damit erteilte FC-Trainer Gerhard Struber (47) Spekulationen eine Absage, wonach es für die ehemalige Nummer eins Marvin Schwäbe (29) doch noch ein Startelf-Comeback bei den Kölnern geben könnte.

Muss seinem deutlich jüngeren Torwart-Kollegen Jonas Urbig (21, rechts) weiter den Vortritt lassen: Marvin Schwäbe (29) wird auch im Pokalspiel in Sandhausen nicht zwischen den Pfosten stehen. © Bildmontage: Federico Gambarini/dpa "Es gibt keine Gründe, etwas zu wechseln oder Experimente anzudenken. Wir geben dieser Competition unglaubliche Wertschätzung. Wir wollen am Sonntag mit der bestmöglichen Mannschaft auf dem Platz stehen", stellte der Österreicher auf der Pressekonferenz vor dem Pokal-Erstrunden-Duell klar. Damit dürfte die Tür für den 29-jährigen Schwäbe, in der letzten Saison trotz des Abstiegs mit überragenden Leistungen im Kölner Tor, endgültig zugeschlagen sein. Es ist noch nicht mal garantiert, ob Struber Schwäbe für den Kölner Kader am Sonntag berücksichtigen wird. Denn: Mit Philipp Pentke (38) hat der FC noch einen weiteren etatmäßigen Ersatzkeeper in der Mannschaft. Für Schwäbe wird damit immer offensichtlicher, dass der weitere Karriereweg nicht mehr in der Domstadt stattfinden wird. Und eigentlich sollte der 29-Jährige ja längst den Verein verlassen haben. Nur einen neuen Klub hat der ehemalige Junioren-Nationalspieler noch nicht gefunden. 1. FC Köln Neuigkeiten im Uth-Drama: So steht es um den FC-Köln-Star Weiter das Vertrauen in der Torwart-Frage genießt dagegen Jonas Urbig (21). Und das, obwohl der noch sehr junge neue Stammkeeper des FC im ersten Bundesliga-Spiel gegen den Hamburger SV (1:2 Niederlage) bereits einmal entscheidend patzte. Ausfallen wird im Pokal-Duell in Sandhausen dagegen Mittelfeld-Akteur Dejan Ljubicic (26). Der Österreicher war beim Abschluss-Training zwar noch dabei, musste danach allerdings wegen Knie-Problemen behandelt werden. Ein Einsatz am Sonntag kommt für den 26-Jährigen also nicht infrage.

