Neue Talente: 1. FC Köln lotst Bruder-Duo auf die andere Rheinseite!

Köln - FC-Geschäftsführer Christian Keller (47) hatte in der vergangene Woche bereits zwei weitere neue Talente-Transfers für den 1. FC Köln angedeutet. Nun soll auch Klarheit darüber herrschen, wer die beiden sind.

Die beiden El Mala-Brüder sollen deswegen also mindestens noch ein weiteres halbes Jahr für die Viktoria auflaufen, wahrscheinlich sogar die komplette anstehende Saison.

Der 17-jährige Said gilt als großes Talent. Er hat bereits zehn Drittliga-Partien für die Viktoria absolviert und spielt im offensiven Mittelfeld.

Nach Informationen des Kölner " Express " handelt es sich um Said (17) und Malek el Mala (19) vom Drittligist Viktoria Köln.

Am 20. Juli werden die FC-Fans die beiden Neuzugänge intensiver unter die Lupe nehmen können. Einen Tag vor der Abreise in das Trainingslager nach Bad Waltersdorf testen die Geißböcke in Höhenberg gegen die Viktoria.

Zumindest Said El Mala wird dann voraussichtlich zum ersten Mal auf seinen neuen Verein treffen.