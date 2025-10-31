El Mala bereits im Winter weg? Deutscher Top-Klub soll mit Köln-Wunderkind sehr weit sein

Wechselt Said El Mala (19) bereits im Winter zum FC Bayern München? © Rolf Vennenbernd/dpa

Nach seinen fulminanten Auftritten in der Fußball-Bundesliga ist der 19-Jährige nicht nur ins Blickfeld der deutschen Spitzen-Vereine geraten, sondern auch europäische Schwergewichte beobachten die Entwicklung des Superdribblers genau.

Doch allem Anschein nach sind alle Bemühungen für die Katz. Denn wie der Fußball-Kenner "Inside Eintracht FFM" auf seinem "X"-Kanal berichtet, soll der deutsche Rekordmeister schon sehr weit sein.

Demnach sei sogar ein Wechsel im Winter vom Rhein an die Isar möglich - allerdings mit anschließender Rückleihe für sechs Monate.

Und auch der Bayern-Insider "Spielertrainer" spricht von einem Transfer im Januar. So wolle der aktuelle Bundesliga-Spitzenreiter Konkurrenz im Sommer 2026 vermeiden. Angeblich seien die Verhandlungen weit fortgeschritten.