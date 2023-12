Frankfurt mit Interesse: Darum fehlte Union-Star Becker wirklich

Berlin - War das enttäuschende 0:3 in Bochum Sheraldo Beckers (28) letztes Spiel für die Eisernen? Der 28-Jährige fehlte beim versöhnlichen Jahresabschluss gegen Köln (2:0) komplett im Aufgebot, obwohl er in Bochum noch in der Startelf stand. Eine Verletzung lag nicht vor.