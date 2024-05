Nächster Union-Profi verpasst EM in Deutschland: Abgang im Sommer?

Berlin - Herbe Enttäuschung: Die miese Saison von Union Berlin dürfte einige Kicker der Köpenicker das Ticket zur Europameisterschaft in Deutschland gekostet haben.

Dennoch machte sich der Portugiese Hoffnungen auf die EM und zeigte sich zuversichtlich. Den Sprung in den vorläufigen Kader hat er jetzt aber genauso wie Mannschaftskamerad Gosens verpasst.

National-Coach Roberto Martinez (50) setzt in der Innenverteidigung stattdessen auf Ruben Diaz (27) vom Premier-League-Champion Manchester City und Goncalo Inacio (22) von Portugals Meister Sporting Lissabon.

Nach einer schwierigen Spielzeit bei den Eisernen ist Robin Gosens (29) nicht für die Europameisterschaft in Deutschland nominiert worden. © Andreas Gora/dpa

Auch aufgrund dieser Enttäuschungen könnten beide im Sommer die Eisernen verlassen. Gosens wird nach nur einer Saison An der Alten Försterei mit einer Rückkehr in seine zweite Heimat Italien in Verbindung gebracht, während Leite angeblich bei Meister Bayer Leverkusen auf dem Zettel stehen soll. Die zwei könnten auch im Hinblick auf die WM 2026 nach einer neuen Herausforderung suchen.

Dass es trotz des enttäuschenden Abschneidens in der Bundesliga auch anders geht, haben vier andere FCU-Kicker unter Beweis gestellt, allen voran Keeper Frederik Rönnow (31), der den Berlinern in der abgelaufenen Spielzeit ein ums andere Mal den Hintern gerettet hat und mit einer Nominierung für den dänischen EM-Kader belohnt worden ist.

Josip Juranovic (28, Kroatien), Andreas Schäfer (25, Ungarn) und Alex Kral (26, Tschechische Republik) stehen ebenfalls in den jeweiligen Aufgeboten ihres Landes und dürfen sich Hoffnungen auf ein EM-Ticket machen. Bis zum 7. Juni muss der finale Kader stehen.

Für Capitano Christopher Trimmel (37), der im Saison-Endspurt der Berliner eine wichtige Führungsfigur war, hat es nicht mehr gereicht. Ralf Rangnick (65) hat den Routinier nicht für die österreichische Nationalmannschaft berücksichtigt - Trimmels letztes Länderspiel liegt allerdings auch schon mehr als eineinhalb Jahre zurück.