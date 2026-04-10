Steffen Baumgart mit fieser Spitze gegen Union Berlin

Berlin - Das hat gesessen: Steffen Baumgart (54) hat bei der Pressekonferenz am Donnerstag mit einem süffisanten Seitenhieb gegen seinen eigenen Klub Union Berlin ausgeteilt.

Union-Coach Steffen Baumgart (54) konnte sich einen Seitenhieb auf seinen aktuellen Arbeitgeber nicht verkneifen. © Soeren Stache/dpa

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der 1. FC Heidenheim nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern der Eisernen zählt. Baumgart hingegen hat an die Truppe von Frank Schmidt (52) auch gute Erinnerungen, denn er hat dem FCH-Coach dessen bislang höchste Heim-Niederlage beigebracht.

In diesem Zusammenhang ließ der Union-Coach auch die kleine Spitze gegen seinen aktuellen Arbeitgeber fallen. Noch in Diensten des SC Paderborn konnte der 54-Jährige einen 5:1-Sieg in der Voith-Arena feiern.

Dessen sei er sich bewusst, merkte er auf Nachfrage eines Journalisten an. Das sei in dem Jahr gewesen, "wo wir durchmarschiert sind auf Platz zwei und nicht durch die Relegation aufgestiegen sind", stellte er fest und schickte ein gehässiges Grinsen in Richtung des Reporters.

"Ich weiß nicht, warum Du das so betonen musst, Steffen?", hakte Pressesprecher Christian Arbeit (52) laut lachend ein.

Hintergrund des humorvollen Schlagabtauschs ist natürlich die Tatsache, dass es der 1. FC Union war, der 2019 durch die Relegation gehen musste und unter Urs Fischer (60) letztendlich mit zwei Unentschieden den Aufstieg gegen den VfB Stuttgart meisterte.