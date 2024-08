Union Berlin macht's in Rot und Grau für die Hauptstadt: Das sind die neuen Trikots

Andras Schäfer (25, l.) und Jordan (28) präsentieren das neue Auswärts- und Heimtrikot von Union Berlin bei einem Shooting im Fernsehturm. © IMAGO / Matthias Koch

Mit dem dritten Trikot haben die Eisernen einen ungewöhnlichen Farbweg beschritten. Das gelb-weiß gestreifte Jersey ist eine Hommage an die Berliner Verkehrsbetriebe und sollte den Auftakt für eine Trikotserie bilden, die Berlin "auf unterschiedliche Weise in den Fokus rückt".

Gesagt, getan! Das Heimtrikot kommt zwar eher klassisch in Rot und Weiß daher, allerdings ist auf der Vorderseite immer wieder der Berliner Bär in den Stoff eingearbeitet.

Das Vereinswappen ist in den regulären Farben gehalten, das Logo von Ausrüster Adidas setzt sich in Weiß vom roten Stoff ab. Die weiße Schulterpartie wird von den drei klassischen Streifen in Rot geziert, die direkt vom V-Ausschnitt ausgehen.

Auf der roten Rückseite prangt im Nacken das Vereinsmotto UNVEU, darunter der Klubname gefolgt von Nummer und Name des jeweiligen Spielers - alles in Weiß. Das Jersey wird mit roter Hose und roten Stutzen kombiniert.