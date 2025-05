Union-Umbruch im Sommer: Drei weitere Abgänge wohl schon sicher

Die Fiorentina hat am Donnerstagabend trotz starker Aufholjagd nach Verlängerung gegen Betis Sevilla den Einzug ins Finale der UEFA Conference League knapp verpasst. Dabei hat der Nationalspieler eine herausragende Leistung gezeigt und zwei Treffer für "La Viola" erzielt.

Schwolow will nun offenbar eine neue Herausforderung suchen, um möglicherweise wieder als Nummer eins zwischen den Pfosten zu stehen. Die Back-up-Rolle könnte dann Lennart Grill (26) übernehmen, der im Sommer von seiner Leihe zu Greuther Fürth zurückkehren wird.

Wie Bild berichtet, soll Alexander Schwolow (32) eine Vertragsverlängerung An der Alten Försterei ausgeschlagen haben. Der 32-Jährige gilt als zuverlässiger Ersatzkeeper, kommt an einem erneut bärenstarken Frederik Rönnow (32) aber nicht vorbei.

Ivan Prtajin (28, l.) und Andrej Ilic (25) sind im Sommer 2024 gemeinsam zu Union Berlin gewechselt und könnten den Verein nach nur einer Saison schon wieder verlassen. © Andreas Gora/dpa

Mit Oliver Burke (28) sollen sie sich bereits einen pfeilschnellen Stürmer ablösefrei von Werder Bremen gesichert haben - auch hier steht die offizielle Bestätigung von Vereinsseite noch aus.

Zudem sei der Hauptstadtklub an einem Transfer von Paderborns Offensiv-Talent Ilyas Ansah (20) interessiert und mit Marin Ljubicic (23) haben die Berliner im Winter einen weiteren Knipser unter Vertrag genommen, der allerdings noch ein wenig Anlaufzeit in der Bundesliga benötigt und in der kommenden Saison durchstarten könnte.

Daher kommt es nicht von ungefähr, dass Ivan Prtajin (28) nach Kicker-Informationen laut über einen Tapetenwechsel nachdenken soll. Der 28-Jährige kam weder unter Bo Svensson (45) noch unter Steffen Baumgart (53) richtig zum Zug und bringt es auf gerade einmal fünf Einsätze im Oberhaus.

Das sportliche Schicksal von Andrej Ilic (25) ist ebenfalls ungewiss. Zwar hat der Serbe nach großen Anlaufschwierigkeiten seine Torgefahr wiederentdeckt - von seiner Kaufoption hat der FCU bislang aber dennoch keinen Gebrauch gemacht.

Auch Spielmacher Laszlo Benes (27) musste sich bislang hinten anstellen, hat von Baumgart aber jüngst ein Wechselverbot erteilt bekommen. Der Abgang von Kevin Volland (32) zu seinem Jugendklub 1860 München ist bereits seit einiger Zeit beschlossene Sache.