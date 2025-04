Union Berlin: So geht's Diogo Leite nach Schreck-Moment im Bochum-Spiel

Daumen hoch: Unions Diogo Leite (26) hat sich bei Instagram gemeldet. © Screenshot/Instagram/diogoleite4 (Bildmontage)

In seiner Story bei Instagram hat der Portugiese ein Foto gepostet, das ihn sichtlich mitgenommen und stabilisiert mit einer Halskrause zeigt.

Gleichzeitig symbolisiert der Innenverteidiger mit erhobenem Daumen, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Er bedankte sich für die große Unterstützung und die vielen Nachrichten. "Ich bin okay und werde bald zurück sein", ließ er seine Fans wissen.

Bereits kurz nach Spielende gab sein Trainer Steffen Baumgart (53) leichte Entwarnung am DAZN-Mikrofon, deutete an, dass sein Schützling zum Glück nicht ernsthaft verletzt sei. "Es ist nicht so dramatisch, wie es anfangs aussah", teilte der 53-Jährige erleichtert mit.

Es würde sich kurzfristig entscheiden, ob der Abwehrmann gemeinsam mit dem Team nach Hause fahren könne oder das Krankenhaus erst am Montag verlassen dürfe.