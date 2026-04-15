Union-Paukenschlag: Wann Baumgart von seiner Entlassung erfuhr

Steffen Baumgart (54) ist seit Samstagnacht nicht mehr Trainer von Union Berlin. © Silas Stein/dpa

Schon direkt nach Schlusspfiff herrschte Redebedarf. Baumgart beorderte seine Mannschaft nach der desolaten Leistung in die Kabine. Auch die Union-Verantwortlichen um Präsident Dirk Zingler (61), Manager Horst Heldt (56) und Kommunikationschef Christian Arbeit (52) berieten sich noch im Stadion.

Vom Aus aber erfuhr Baumgart, der auf der Pressekonferenz noch davon sprach für die schlechte Rückrunde verantwortlich zu sein, erst in Berlin - nach der Landung. Laut Bild sollte der Übungsleiter noch einmal zur Geschäftsstelle gebeten worden sein, während die Union-Stars von der Alten Försterei aus nach Hause fuhren.

Er soll Bild zufolge die Trennung gefasst aufgenommen haben. Knapp eine Viertelstunde vor Mitternacht ging Union dann auch schon an die Öffentlichkeit.

Dabei stand der Kultklub aus der Hauptstadt in dieser Saison nicht ein einziges Mal auf einem Abstiegsplatz, hat als Zehnter komfortable sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Für das ausgerufene und oft betonte Saisonziel Klassenerhalt dürfte bei noch fünf Spielen nur noch ein Sieg fehlen. Durchaus machbar.