Union Berlin verschenkt Rekordsieg: Punkt und Elf des Spieltags als "Trost"

Berlin - Union Berlin hat am Samstag zwar einen möglichen Rekordsieg beinahe schon fahrlässig verschenkt, an Robin Gosens (29) lag das aber freilich nicht.

Seine starke Leistung brachte ihm dann auch die zweite Nominierung für die Kicker-Elf des Spieltags in dieser Saison ein - seine erste erhielt er gleich zu Beginn nach seinem Doppelpack beim 4:1-Auswärtserfolg gegen Darmstadt 98 am 2. Spieltag.

Kapitän Christopher Trimmel (37) ist an seinem Geburtstag am Samstag noch bis weit nach Abpfiff von den Union-Fans gefeiert worden. © dpa/dpa

Dass es am Ende nicht zum rekordträchtigen fünften Heimsieg in Folge reichte, lag an den Eisernen höchstselbst, die am 37. Geburtstag von Kapitän Christopher Trimmel (37) gleich zwei Geschenke verteilten, die der FCH dankbar nutzte.

"Wenn man den Gegner so einlädt, ist es ärgerlich, dass man nicht mit drei Punkten dasteht", stellte daher auch Rani Khedira (30) im Nachgang fest. Dennoch sei es ein Punkt mehr auf der Habenseite, der die Berliner dem Klassenerhalt wieder einen Schritt näher bringe.

Geburtstagskind Trimmel, der noch lange nach Abpfiff von den Union-Fans gefeiert wurde und sich zum Dank kurzerhand den Morgenstern von Maskottchen Ritter Keule schnappte, um ihn vor der Tribüne zu schwingen, gab mit dieser Geste gleichzeitig die Richtung vor.

"Wir ackern und kämpfen um jeden Punkt. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf uns schauen und unsere Arbeit machen", untermauerte der Leitwolf.