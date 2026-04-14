Union Berlin verurteilt Hass-Kommentare gegen Eta: "Einfach nur peinlich"

Berlin - Seit Samstag kurz vor Mitternacht ist Marie-Louise Eta (34) die neue Cheftrainerin von Union Berlin - wohlgemerkt bei den Herren, in der höchsten deutschen Spielklasse.

Pressechef Christian Arbeit (52, l.) und Union-Manager Horst Heldt (56) haben in einer Pressekonferenz klar Stellung zur Hetze gegen die neue Cheftrainerin bezogen. © Matthias Koch/dpa

Dass diese Entscheidung für Gesprächsstoff sorgen würde, war abzusehen, mit welchem Hass und welcher Häme dabei teilweise zu Werke gegangen wurde, hat aber selbst die Verantwortlichen bei den Eisernen negativ überrascht.

So fand Horst Heldt (56) auch deutliche und passende Worte für die Hetze im Internet: "Das ist einfach nur peinlich", betonte er in einer Medienrunde am Montag, in der er auch noch einmal ausführlich auf die Gründe für die Entlassung von Steffen Baumgart (54) einging.

"Ich finde es wahnsinnig, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, in der heutigen Zeit uns rechtfertigen müssen", stellte der Manager klar, denn "wir reden hier von einer hochkompetenten Führungspersönlichkeit", lobte er Eta für ihre bisherige Arbeit im Verein.

"Sie können sicher sein, dass alle hier bei Union Berlin zu 100 Prozent hinter dieser Entscheidung stehen und mit voller Kraft dazu beitragen werden, dass das zu keiner Diskussion zukünftig mehr führt", bekräftigte der 56-Jährige, der sich nach eigener Aussage weigere, diese Hass-Kommentare überhaupt durchzulesen.