"Fußballgöttin": Union Berlin verteidigt Marie-Louise Eta gegen Sexisten

Berlin - Das war (leider!) abzusehen: Im nach wie vor von Männern dominierten Profi-Fußball ist Union Berlins neue Cheftrainerin Marie-Louise Eta (34) sexistisch angefeindet worden.

Marie-Louise Eta (34) ist bei Union Berlin vorübergehend zur Cheftrainerin der Männer befördert worden. © Andreas Gora/dpa

Die Social-Media-Abteilung hat sich beim Kurznachrichtendienst X allerdings dagegen entschieden, die unsachgemäßen und teilweise geschmacklosen Kommentare einfach wortlos zu löschen oder die Kommentarfunktion gar einzuschränken.

Stattdessen wurden einzelne Beiträge direkt beantwortet, und den Sexisten wurde der Kampf angesagt. Die 34-Jährige wurde in dem X-Posting von Vereinsseite als "Fußballgöttin" bezeichnet - in Anlehnung an die Spieler, die bei der Vorstellung in der Alten Försterei von den Fans allesamt als "Fußballgott" betitelt werden.

Bedenklich ist an dieser Stelle, dass die abwertenden Statements allerdings offenbar nicht ausschließlich von Männern getätigt wurden, soweit man das in der Anonymität des Internets überhaupt beurteilen kann.

Andere User führten sportliche Argumente ins Feld, die aus ihrer Sicht gegen Etas Beförderung sprechen, die zuvor die Junioren betreut hatte und ab Sommer die Bundesliga-Mannschaft der Frauen übernehmen soll.