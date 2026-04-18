Union Berlin vor Abstiegskracher mit historischem Anstrich

Berlin - Wenn Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) daheim auf den VfL Wolfsburg trifft, wird Bundesliga-Geschichte geschrieben , denn Marie-Louise Eta (34) wird als erste Cheftrainerin bei den Männern im deutschen Fußballoberhaus an der Seitenlinie stehen.

Union Berlins neue Cheftrainerin Marie-Louise Eta (34) hat sich trotz der vielen Nebengeräusche voll auf die Vorbereitung für das Spiel gegen Wolfsburg konzentriert. © Andreas Gora/dpa

Auch wenn sie um die mögliche Signalwirkung wisse: "Jetzt ist einfach das Wichtigste, dass wir uns bestmöglich darauf vorbereiten, am Wochenende das Bundesligaspiel gegen Wolfsburg positiv zu bestreiten", betonte die 34-Jährige bei der Pressekonferenz im Vorfeld des Keller-Duells mit historischem Anstrich.

"Wir haben noch fünf Spiele insgesamt zu begehen und wir sind in einer guten Ausgangssituation", stellte Eta fest. Mit einem Sieg gegen den VfL würden sich die Berliner aller direkten Abstiegssorgen entledigen, könnten den Abstand auf den akut abstiegsbedrohten Gegner auf satte 14 Zähler ausbauen.

Eine Niederlage würde hingegen umso mehr wehtun, da der direkte Konkurrent aus der Autostadt Boden gutmachen könnte. Es gehe jetzt aber in erster Linie darum, "positiv zu denken [...] und eben auch auszuhalten, wenn mal wieder ein Negativerlebnis kommt", das gehöre ja schließlich zum Fußball dazu, meinte die Fußballlehrerin.

"Uns erwartet schon ein Gegner, der auch eine enorme Offensivqualität hat, eine individuelle Qualität, aber natürlich zeigt die Tabellenkonstellation, dass dort auch nicht alles rundgelaufen ist in den letzten Wochen", merkte sie an.