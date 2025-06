Union Berlin bereitet sich auf "Mauerfall" vor: Nationalspieler im Blick?

Alles in Kürze

Der in Frankreich geborene Defensivspezialist steht aktuell bei Legia Warschau unter Vertrag und ist unangefochtener Stammspieler bei dem polnischen Erstligisten.

Sein 34-Meter-Hammer beim rekordträchtigen 4:4 gegen den VfB Stuttgart zählt zweifelsohne zu den schönsten Toren in der zurückliegenden Bundesliga-Saison.

... Danilho Doekhi (26) werden bei Union Berlin wieder einmal mit einem Abgang in Verbindung gebracht. © RONNY HARTMANN / AFP

Zudem konnte der 27-Jährige auch internationale Erfahrung sammeln und scheiterte mit Legia in der vergangenen Saison in der UEFA Conference League erst im Viertelfinale am späteren Sieger FC Chelsea.

Seine gute Leistung weckt nun offenbar Begehrlichkeiten aus größeren Ligen. Neben Union sollen nämlich auch die Wolverhampton Wanderers auf den 1,96-Meter-Hünen aufmerksam geworden sein, der trotz seiner Größe auch auf der linken Abwehrseite eingesetzt werden kann.

Kapuadi steht in Warschau noch bis Sommer 2026 unter Vertrag, sodass Union-Manager Horst Heldt (55) eine Ablöse springen lassen müsste, sofern tatsächlich Interesse an dem Linksfuß besteht.

Der könnte damit als direkter Nachfolger von Diogo Leite (26) fungieren, der mit Top-Klubs aus der Bundesliga, England und Italien in Verbindung gebracht wird. Auch sein Langzeitpartner Danilho Doekhi (26), der besonders in der Serie A, aber auch bei Crystal Palace heiß begehrt zu sein scheint, könnte den Klub verlassen.

Der Abschied von Kevin Vogt (33) ist wohl bereits beschlossene Sache, sodass der FCU spätestens beim Abgang eines weiteren Innenverteidigers reagieren müsste. Steve Kapuadi scheint ein geeigneter Kandidat zu sein.