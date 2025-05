Fall der "Berliner Mauer": Bricht bei Union die Abwehr zusammen?

Alles in Kürze

Kevin Vogt (33) soll bei Union Berlin auf der Streichliste stehen. © Soeren Stache/dpa

Zumindest rein personell gesehen, denn den Köpenickern droht im Sommer auf einen Schlag ein Großteil der Abwehr wegzubrechen, da gleich drei Innenverteidiger gehen könnten beziehungsweise sollen.

Für den ehemaligen Abwehrchef Kevin Vogt (33) scheinen die Tage An der Alten Försterei gezählt zu sein. Der 33-Jährige soll nach Informationen von Sky den Verein verlassen. Allerdings bestehe seitens des Spielers keine große Lust, den lukrativen Vertrag, der noch bis 2027 gültig sei, vorzeitig zu beenden.

Nach Angaben des Pay-TV-Senders soll inzwischen Absteiger VfL Bochum sein Interesse an dem Innenverteidiger angemeldet haben. Vogt hatte in der zurückliegenden Saison seinen Stammplatz, auch verletzungsbedingt, an Leopold Querfeld (21) verloren, dem die Zukunft im Abwehrzentrum gehören dürfte.

Wenn es für die Eisernen ganz blöd läuft, könnte der junge Österreicher am Ende aber der einzige etatmäßige Innenverteidiger sein neben Nachwuchs-Kicker Oluwaseun Ogbemudia (18), denn sowohl Diogo Leite als auch Danilho Doekhi (beide 26) sollen sich mit Abwanderungsgedanken tragen.

Gerüchte um einen Abgang des Abwehr-Duos sind bei den Berlinern freilich nichts Neues und doch könnte es jetzt ernst werden, da beide sich mit dem Gedanken tragen sollen, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu gehen.