Union Berlin weiter ohne neuen Coach: Eiserne kurz vor historischer Premiere!

Berlin - Wer dachte, dass Union Berlin während der Länderspielpause einen neuen Trainer präsentiert, der hat sich getäuscht und so werden die Eisernen am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) wohl mit dem aktuellen U19-Duo ins so wichtige Heimspiel gegen den FC Augsburg gehen.

Marco Grote (51) und Marie-Louise Eta (32) leiten zurzeit das Training bei Union Berlin und werden aller Voraussicht nach auch am Samstag gegen den FC Augsburg auf der Bank Platz nehmen. © Matthias Koch/dpa

Damit würde der Hauptstadtklub sich in einer absoluten Vorreiterrolle präsentieren, denn neben Marco Grote (51) würde dann mit Marie-Louise Eta (32) erstmals eine Frau als Co-Trainerin auf der Bank eines Bundesligisten Platz nehmen.

Das Gespann leitet zurzeit interimsweise das Training der Profis und da nicht anzunehmen ist, dass der Verein so kurzfristig noch einen neuen Hauptübungsleiter präsentieren wird, steht am Wochenende eine historische Bundesliga-Premiere in Köpenick an.

Mit der zweiten Mannschaft von Union haben Grote und Eta in der laufenden Spielzeit bislang beachtliche Erfolge erzielt. Das Team rangiert in der U19-Bundesliga zurzeit auf Rang drei und konnte - im Gegensatz zu den Profis - sogar einen Vereins-historischen 4:1-Sieg gegen den SSC Neapel in der UEFA Youth League einfahren.

Mit einer gewissen Unbekümmertheit und womöglich neuen Ansätzen könnten der 51-Jährige und die gebürtige Dresdnerin jetzt auch für frischen Wind bei den Bundesliga-Kickern sorgen.

Etas langjährige Weggefährtin Birte Brüggemann (52) ist sich jedenfalls sicher, dass die 32-Jährige "Bock auf dieses Haifischbecken" hat, denn sie habe sich bewusst für den Männerfußball entschieden, wie die Leiterin der Frauenfußball-Abteilung beim SV Werder Bremen der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.