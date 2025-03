Union Berlin: Wer steht gegen Bayern München an der Seitenlinie?

Berlin - Ausgerechnet im Heimspiel gegen Bayern München muss Union Berlin auf seinen Cheftrainer Steffen Baumgart (53) verzichten, aber wer nimmt jetzt seinen Platz an der Seitenlinie ein?

Rene Wagner (36, l.) wird seinen gesperrten Chef Steffen Baumgart im Heimspiel gegen Bayern München an der Seitenlinie vertreten. © Andreas Gora/dpa

Diese Frage blieb bislang unbeantwortet, denn der 53-Jährige hat in Köpenick keine klare Nummer zwei, sondern insgesamt drei Co-Trainer, die für den Job infrage kommen würden.

Fakt ist: "Steffen Baumgart darf nach Anpfiff und bis zum Abpfiff den Innenraum nicht betreten", klärte Pressesprecher Christian Arbeit (51) die anwesenden Journalisten bei der Pressekonferenz am Donnerstag auf. Der Coach dürfe aber auch die Halbzeitansprache halten.

Unions Hauptübungsleiter hatte sich beim 2:1-Sieg in Frankfurt nach einem Disput mit dem vierten Offiziellen die vierte Gelbe Karte eingehandelt - drei davon allerdings noch in der 2. Bundesliga in Diensten des HSV.

So muss er also am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Rekordmeister auf der Tribüne der ausverkauften Alten Försterei Platz nehmen und wird auf der Bank von Rene Wagner (36) vertreten.