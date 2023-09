Autsch! Robin Gosens mit blauem Auge bei der Nationalmannschaft

Robin Gosens (29) hat am Sonntag bei der Niederlage von Union Berlin im Zweikampf mit seinem Nationalmannschaftskollegen Benjamin Henrichs (26) ein Veilchen unter dem rechten Auge davongetragen. © Swen Pförtner/dpa

Der 29-Jährige tauchte am heutigen Mittwoch nämlich mit einem blauen Auge bei der Pressekonferenz der Nationalmannschaft in Wolfsburg auf, ein Schuldiger war schnell gefunden.

"Ich glaube, der Benny Henrichs kann da mehr zu sagen als ich", deutete der eiserne Sommerneuzugang an. Gosens und sein Nationalmannschaftskollege Henrichs (26) hatten sich am vergangenen Sonntag nämlich auf der linken Außenbahn immer wieder intensive Zweikämpfe geliefert.

Der RB-Verteidiger habe so heftig "gegen mich geackert", dass Robin am Ende ein Veilchen unter dem rechten Auge davontrug, auch wenn sich sein 26-jähriger Kontrahent keiner Schuld bewusst sei. Es sei "aber halb so wild", betonte der linke Schienenspieler.

Und das ist auch gut so, denn aktuell ist nach den schlechten Ergebnissen aus dem vergangenen Juni ein enger Mannschaftszusammenhalt wichtiger denn je.