Vom Sturm-Flop zum Helden: Schießt sich Ljubicic dennoch weg von Union?

Berlin - Das Beste kommt zum Schluss! Es lief schon die Nachspielzeit, da stand Marin Ljubicic (23) goldrichtig. Andrej Ilic (25) behielt im Strafraum die Übersicht, stocherte die Kugel zu Ljubicic, der nur noch den Fuß hinhalten musste - 1:1 und ein verdienter Punkt in Unterzahl .

Marin Ljubicic (23, l.) lässt sich zu Recht feiern. © Harry Langer/dpa

Als Transfer-Flop verschrien, hat der Kroate plötzlich seinen Torinstinkt wiederentdeckt. Schon am vergangenen Spieltag drückte er den Ball über die Linie, sicherte Union damit das Remis gegen Mainz.

Jetzt wurde der Torjäger schon wieder zum späten Retter. Zwei Spiele, zwei Tore - Ljubicic lässt Union Berlin jubeln. Aber wie lange noch?

Schalke 04 will den Stürmer laut Sky ausleihen, denn bei Union spielte der Angreifer bis dato gar keine Rolle mehr. Seine zwei Tore waren gleichzeitig auch die ersten zwei Einsätze in der gesamten Saison.

"Vor zwei Spieltagen war Ljubi ein Kandidat. Da haben wir öfter drüber gesprochen. Das ist einfach so", äußerte sich Steffen Baumgart (54) auf der Pressekonferenz über die Zukunft des Angreifers. "Es ist doch klar, dass sich Leute dann bemühen. Jetzt hat er zwei Tore gemacht, die er sich verdient und erarbeitet hat. Das zeigt, dass er ein Vollprofi ist."