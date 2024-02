Personal-Beben droht! Dieser Top-Verein buhlt um gleich zwei Leverkusener Erfolgsmacher

Xabi Alonso (42, l.) und Simon Rolfes (42, M.) sind die Erfolgsarchitekten bei Bayer Leverkusen. © IMAGO / kolbert-press

Zwei der Erfolgsschmiede sind ganz klar Trainer Xabi Alonso (42) und Sportdirektor Simon Rolfes (42). Doch ausgerechnet diese beiden könnten jetzt gleich im Doppelpack vor dem Absprung stehen.

Laut einem Bericht des Football Insiders buhlt der FC Liverpool nach den beiden. Klar, an der Anfield Road bereitet man sich auf die Ära nach Jürgen Klopp (55) vor, der vor Kurzem seinen Abschied vom Klub im Sommer angekündigt hatte. Zudem legte Jörg Schmadtke (59) Anfang Februar sein Amt als Sportdirektor nieder.

Mit Funktionären, die im deutschen Fußball schon viel geleistet haben, hat man also gute Erfahrungen in Liverpool gemacht. Die Vereinsbosse sind beeindruckt, was Alonso und Rolfes in Leverkusen auf die Beine gestellt haben.

Alonso wird schon seit einigen Wochen mit Liverpool in Verbindung gebracht, dass jetzt aber auch Rolfes auf dem Wunschzettel ganz oben steht, ist neu.