Attacke nach BVB-Spiel: Gladbach-Fan (21) lebensgefährlich verletzt!

Dortmund - Fan-Drama in Dortmund! Nach dem Spiel am Samstag zwischen dem BVB und Borussia Mönchengladbach ist es in der Nähe des Stadions zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Anhängern beider Klubs gekommen. Ein 21-Jähriger trug dabei lebensgefährliche Verletzungen davon.