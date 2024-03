Bekommt er den Hals nicht voll genug? Dieses üppige Gehalt fordert U17-Weltmeister beim BVB

Paris Brunner (18) fordert beim BVB ein üppiges Gehalt im Falle einer Verlängerung. © IMAGO / Kirchner-Media

Zwar besitzt der Stürmer noch einen Vertrag bis Ende Juni 2025, doch die Verantwortlichen um Sportdirektor Sebastian Kehl (43) würden gern vorfristig mit Brunner verlängern, allerdings nicht um jeden Preis!

Die Vorstellungen des aufstrebenden Talentes, das von seinen Eltern beraten wird, sollen zu üppig sein. Laut Sport Bild will sich Brunner mit dem Einstiegsgehalt für Youngster, das bei 20.000 Euro im Monat liegt, nicht zufriedengeben.

Der Spieler fordert offenbar das Doppelte! Und da stellen sich den Bossen in Dortmund die Nackenhaare auf. Nicht nur, weil die Forderung zu hoch ist, sondern weil Brunner in den vergangenen Monaten mindestens zweimal in Ungnade fiel.

Zunächst soll er Teil einer Party gewesen sein, die aus dem Ruder lief und bei der in einem fremden Haus Einrichtung zertrümmert wurde. Daraufhin wurde er vom BVB im Oktober vergangenen Jahres suspendiert.