Böse Schlotterbeck-Verletzung: BVB-Kapitän Can verblüfft mit skurrilen Aussagen

Dortmund - Er wälzte sich vor Schmerzen auf dem Boden: Die Szene, in der Borussia Dortmunds Nico Schlotterbeck (25) böse umknickte und sich womöglich schwer verletzte, schockte wohl beinahe jeden. Außer seinen Kapitän Emre Can (30) - der nach dem Spiel mit skurrilen Aussagen zu seinem Teamkollegen aufhorchen ließ.

Nico Schlotterbeck (25, am Boden) verletzte sich gegen den FC Barcelona womöglich schwer. © Bernd Thissen/dpa

"Ich glaube, also keine Ahnung, was er hat, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm wie gedacht", sagte der 30-Jährige nach der 2:3-Niederlage gegen den FC Barcelona in der Champions League. "Ich hoffe, er wird nicht ausfallen, kann natürlich auch sein, dass er einen Bänderriss hat oder sonst was. Aber er konnte schon den ein oder anderen Spaß wieder machen."

Das ist angesichts der Tatsache, dass Schlotterbeck mit in den Händen vergrabenem Gesicht auf einer Trage vom Platz transportiert werden musste und umgehend ins Krankenhaus gebracht wurde, wohl eher kein Indiz dafür, dass die Verletzung eher harmlos ist.

Dann setzte Can aber noch einen drauf: "Ich habe ihm schon gesagt: Falls es nur ein Bänderriss ist, dann braucht er auf jeden Fall zwei, drei Nackenklatscher, weil dann lässt man sich nicht heraustragen."

Was für merkwürdige Aussagen, wenn man die Bilder des schreienden Schlotterbecks betrachtet, der bei der Landung nach einem Kopfball mit seinem ganzen Gewicht auf seinem verdrehten Knöchel gelandet war und minutenlang behandelt werden musste!