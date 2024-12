Drama um Schlotterbeck bei BVB-Niederlage: Hier verletzt sich der Nationalspieler schwer

Dortmund - Die 2:3-Niederlage am Mittwochabend in der Champions League war für Borussia Dortmund bitter, viel schlimmer war aber das Drama, das sich um Nico Schlotterbeck (25) abspielte.

Nach dem Abpfiff bildete sich eine große Traube um den schwer verletzten BVB-Star. © Bernd Thissen/dpa

Er wird sofort gewusst haben, dass die Verletzung eine schlimmere sein wird.

Die Blessur kommt nicht nur für ihn, sondern für den BVB allgemein zur absoluten Unzeit. Erst am Dienstag hatte Şahin verkündet, dass bei Innenverteidiger Niklas Süle (29) eine erst überstandene Syndesmoseband-Verletzung im Spiel gegen Gladbach wieder aufgebrochen war.

Er muss operiert werden und fällt monatelang aus. Waldemar Anton (28) hatte sich im Heimspiel gegen den FC Bayern München einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen.

Er stand am Mittwochabend gegen Barcelona nicht im Kader. Somit steht vorläufig kein einziger etatmäßiger Innenverteidiger mehr zur Verfügung.

Immer wieder hilft Kapitän Emre Can (30) auf dieser Position aus, so wird es wohl auch am Sonntag sein. Denn da empfängt der BVB schon wieder in der Bundesliga die TSG Hoffenheim im eigenen Stadion. Süle und Schlotterbeck werden es nur vom Fernseher aus verfolgen können - bitter!