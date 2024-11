BVB-Fans in den Schritt gefasst? Jetzt schaltet sich die UEFA ein!

Die UEFA hat eine Untersuchung eingeleitet, nachdem sich zahlreiche BVB-Fans gegen Dinamo Zagreb über erniedrigende Einlasskontrollen beschwert hatten.

Von Florian Mentele

Zagreb (Kroatien) - Stadion-Schikane mit Folgen! Sportlich lief das Champions-League-Spiel gegen Dinamo Zagreb am Mittwochabend für Borussia Dortmund wie am Schnürchen, doch einige der mitgereisten Fans erlebten in Kroatien offenbar eine überzogene Tortur. Nun hat sich der europäische Fußballverband eingeschaltet.

Die mitgereisten BVB-Fans beschwerten sich über überzogenes Vorgehen bei den Einlasskontrollen in Zagreb. © Damir SENCAR / AFP Man stehe "diesbezüglich in Kontakt mit den Vereinen", wie die UEFA am Donnerstag gegenüber "Kicker" erklärte. Darüber hinaus möchte der Verband "im Rahmen der etablierten Prozesse, die wir mit der gemeinsamen Arbeitsgruppe der Auswärtsfans eingerichtet haben", die Football Supporters Europe (FSE) einschalten und "im Namen der Fans von Borussia Dortmund über deren Erfahrungen in Zagreb sprechen". Bereits während des 3:0-Erfolgs hatte der BVB in den sozialen Netzwerken über "grenzüberschreitendes Vorgehen" der Ordner im Stadion Maksimir bei den Personenkontrollen informiert. Der Klub habe zuvor zahlreiche Beschwerden erhalten und kündigte eine Weiterleitung an die UEFA an. Borussia Dortmund Torgala gegen Freiburg: BVB boxt sich für einen Moment frei! Dortmund-Anhänger berichteten im Netz, dass ihnen von den Sicherheitskräften in den Schritt gegriffen worden sei. Außerdem hätten sich einzelne Personen in einem durchsichtigen Zelt komplett nackt ausziehen müssen. Laut "Bild" soll ein sogenannter "Inspektor" der UEFA nun auf den offiziellen Spielbericht warten und anschließend die Ermittlungen aufnehmen.

