Medizincheck wohl schon absolviert: Noch-Borusse vor Wechsel auf die Insel!

Darüber hinaus nennt der TV-Sender Leicester City als mögliches Ziel, aber der Überraschungs-Meister von 2016 steckt derzeit tief im Abstiegssumpf und Dahoud würde den Gang mit den "Foxes" in die zweitklassige Championship wohl kaum antreten.

Dabei muss die Untersuchung in der Hauptstadt nicht unbedingt für einen Transfer an die Themse sprechen. Zwar gab es in der Vergangenheit Gerüchte über eine Unterschrift beim FC Arsenal, allerdings dürften die "Gunners" zumindest für die erste Reihe ein Regal weiter oben suchen.

Der 27-jährige Stratege habe demnach sogar bereits den obligatorischen Medizincheck in London absolviert, allerdings ist sein künftiger Arbeitgeber bislang trotzdem noch nicht durchgesickert.

Wie Sport1 vermeldet, wechselt der zweifache DFB-Kicker ablösefrei in die englische Premier League.

Den zweifachen deutschen Nationalspieler Mahmoud Dahoud (27, r.) zieht es offenbar auf die Insel. © Bernd Thissen/dpa

Der in Syrien geborene Sechser kam 2017 für zwölf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach in den Signal Iduna Park und stand seitdem in 141 Pflichtspielen (fünf Tore, 17 Assists) für die Schwarz-Gelben auf dem Rasen.

In der aktuellen Saison kam er unter Coach Edin Terzic (40) allerdings lediglich in neun Partien zum Zug. Teile der Hinrunde verpasste der Rechtsfuß aufgrund einer Schulterverletzung, woraufhin er seinen Stammplatz verlor.

Sein Arbeitspapier läuft zum 30. Juni aus, zuletzt wurde der technisch versierte und spielstarke Mittelfeldmann auch mit Bayer 04 Leverkusen, Eintracht Frankfurt sowie einer Rückkehr zu den Fohlen in Verbindung gebracht. Nach Sport1-Informationen könnte in der kommenden Woche die Unterschrift in England folgen.

Transfermarkt.de bestätigte die Meldung des Checks in London am Freitagnachmittag zwar, eine finale Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen.

Dahoud habe sich demnach auch noch nicht endgültig auf die Insel als neue Wahlheimat festgelegt.