Nach dem Sieg wird er deutlich! BVB-Coach Sahin teilt gegen Kritiker dieses Spielers aus

Dortmund - Mitten in der Krise spielte er sich in den Fokus und ließ damit seine Kritiker verstummen: Während Maximilian Beier (22) beim 2:1-Sieg von Borussia Dortmund gegen RB Leipzig sportliche Antworten auf dem Platz lieferte, holte sein Trainer Nuri Sahin (36) nach dem Abpfiff zur verbalen Schelte aus.

Maximilian Beier (22, M.) feiert mit Nico Schlotterbeck (24, r.) sein Ausgleichstor gegen RB Leipzig. Später lieferte er auch die Vorlage zum 2:1-Siegtreffer. © Picture Point

"Ich kann sehr viel Kritik verstehen, auch an meiner Person, aber einen jungen deutschen Nationalspieler, der das erste Mal den Verein wechselt und so viel Neues erlebt, nach ein paar Wochen schon so hart zu kritisieren, das ist Wahnsinn", machte der Coach nach der Partie in der Mixed Zone klar.

Beier hatte mit seinem bärenstarken Auftritt erheblichen Anteil daran, dass die Schwarz-Gelben nach drei Niederlagen in Serie mit dem bitteren Pokal-Aus in Wolfsburg wieder in die Spur fanden. Trotz großer personeller Probleme gelang dank des Ausgleichs von Beier (30. Minute) und seiner Vorlage zum Siegtor durch Serhou Guirassy (65.) der Turnaround.

"Ich und der Verein sind komplett überzeugt von Maxi und für mich war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Leistungen kommen", stellte sich Sahin schützend vor den Offensivmann.

Beier wurde in Brandenburg an der Havel geboren, mit 12 Jahren wechselte er 2015 in die Jugend von Energie Cottbus, nur zwei Jahre später ging es zur TSG Hoffenheim.